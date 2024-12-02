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محافظات

العناية الإلهية تنقذ طفلا من مذبحة طوخ، والمتهم يخرج شقيقه الآخر من دائرة الانتقام

تحقيقات
تحقيقات

 كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية مذبحة طوخ  بمحافظة القليوبية، حيث قتل عاطل زوجته ووالدته ونجليه وأصاب شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، وأكدت التحقيقات أن العناية الإلهية أنقذت نجل شقيق المتهم، والذي اعتاد المبيت مع جدته ولكن ليلة الواقعة هي المرة الوحيدة التي طلب فيها المبيت مع والدته في نفس المنزل في الشقة العلوية.

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تفاصيل جديدة في واقعة مذبحة طوخ 

 كما روى عدد من شهود العيان أن المتهم ترك منزل العائلة منذ أسبوعين لخلافات بين والدته وشقيقه “المجني عليه”، وارتكب الجريمة على أيام فمنذ أيام قتل زوجته وطفليه.

وفي فجر أمس الأحد، عزم على قتل شقيقه ووالدته حيث أن لديه شقيق متزوج يقطن بالدور العلوي واثنين آخرين لم يتزوجا منهم المجني عليه والذي يرقد حاليا بالعناية المركزة، وآخر أراد المتهم إخراجه من دائرة الانتقام  وأشار له بأن يخرج  لبيع الخضار حيث تعمل الأسرة في بيع الخضار والفاكهة. 

 

 تفاصيل مذبحة طوخ 

وأشارت التحقيقات في مذبحة طوخ  إلى أن المتهم أحضر جراكن بنزين وسكب النار في غرفة ينام فيها شقيقه ووالدته. 

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية 

 ودلت التحريات الأولية في الواقعة على قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

 وحرزت النيابة سلاحا أبيض، "سكين" في مكان الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، واستمعت لبعض شهود العيان الذين أفادو بأن المتهم وأسرته كانوا يقطنون بالإيجار في الشقة محل الواقعة.

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