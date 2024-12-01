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اقتصاد

ارتفاع أسعار منتجات كنور في الأسواق

ارتفاع أسعار منتجات
ارتفاع أسعار منتجات كنور، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار منتجات كنور.

منتجات كنور - فيتو 
منتجات كنور - فيتو 

 

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر

ووفقًا لـ «المنوفي» جاءت أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر الجاري:

ارتفع سعر صلصة برطمان كنور 360 جرامًا إلى 52 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر صلصة ظرف كنور إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 3.5 جنيه مقابل 3  جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 جنيه سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بشاميل أو كفتة أو أي خلطات أخرى كنور إلى 14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 8 مكعبات دجاج أو لحمة أو خضار إلى 13 جنيهًا  مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 12 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار إلى 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة فجيتار كنور صغير عادي أو حار إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات سعرها السابق.

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