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اقتصاد

ارتفاع أسعار خضراوات «بسمة» بقيمة تصل لـ 5.5 جنيها، وهذا موعد التطبيق

أسعار الخضراوات المجمدة،
أسعار الخضراوات المجمدة، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ عن ارتفاعات جديدة في  أسعار الخضراوات المجمدة لشركة العروبة للصناعة المواد الغذائية «بسمة». 

تصل لـ 5.5 جنيه ارتفاع أسعار الخضراوات المجمدة «بسمة»

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا للقائمة المرسلة للتجار التي حصلت «فيتو» على نسخة منها ارتفعت أسعار الخضراوات المجمدة من جنيه إلى 5.5 جنيه باختلاف الأصناف.  

تطبيق الزيادة في أسعار الخضراوات المجمدة بدءً من الشهر الجاري 

وأشار «المنوفي» إلى أنه وفقًا للقائمة المرسلة فإن  تطبيق الزيادة بدأ من الشهر الجاري وتحديدًا في يوم 20 نوفمبر الجاري.

 

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سعر الخضار المجمدة «بسمة» بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر، فيتو

أسعار الخضراوات المجمدة «بسمة» بعد تطبيق الزيادة

وعن أسعار الخضراوات المجمدة «بسمة» بعد الزيادة وفقًا للقائمة فجاءت كالأتي: 

  • ارتفع سعر ملوخية وزن 400 جرام إلى 14.5 جنيه مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر ملوخية بالتقلية  وزن 400 جرام إلى 15.75 جنيه مقابل 14.75 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر بامية إكسترا  وزن 400 جرام إلى 45  جنيهًا مقابل 37.5 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر بامية زيرو وزن 400 جرام إلى 40  جنيهًا مقابل 33.25 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر بامية ممتازة وزن 400 جرام إلى 24  جنيهًا مقابل 19.1 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر بسلة سادة  وزن 400 جرام إلى 44.5 جنيه مقابل 40.1 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر بسلة بالجزر وزن 400 جرام إلى 25.5 جنيه مقابل 22 جنيهًا سعرها السابق.
  • ارتفع سعر شوربة خضار وزن 400 جرام إلى 16 جنيهًا مقابل 14.25 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر خضار مشكل وزن 400 جرام إلى 17.5 جنيه مقابل 15.25 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر فاصوليا وزن 400 جرام إلى 16 جنيهًا مقابل 13.25 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر سبانخ وزن 400 جرام إلى 13 جنيهًا مقابل 12.5 جنيه سعرها السابق.
  • ارتفع سعر قرنبيط وزن 400 جرام إلى 17.5 جنيه مقابل 14.5 جنيه سعره السابق.
  • ارتفع سعر قلقاس وزن 400 جرام إلى 26 جنيهًا مقابل 20.5 جنيه سعره السابق.
  • ارتفع سعر ورق عنب وزن 250 جرامًا إلى 14.5 جنيه مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق.

أسعار الخضار المجمد «بسمة» في أغسطس الماضي

يشار إلى أن هذه الأسعار مقارنة بأسعار الخضار المجمد «بسمة» وفقًا للقائمة المعلنة في شهر أغسطس الماضي، وكانت أسعار الخضار المجمد «بسمة» كالأتي:

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