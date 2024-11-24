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إقبال الطلاب على التصويت بانتخابات الاتحادات بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الاهلية،
جامعة بنها الاهلية، فيتو

شهدت كليات جامعة بنها الأهلية إقبالا طلابيا كثيفا للتصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

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متابعة سير العملية الانتخابية الطلابية ببنها الاهلية 

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، قام الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجولة تفقدية داخل اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من توفر الأجواء الملائمة التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأشاد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية بالروح الإيجابية التي أظهرها الطلاب وبالتنظيم المميز الذي يعكس حرص الجامعة على إنجاح هذا الحدث الديمقراطي مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية من الركائز الأساسية للمشاركة الديمقراطية داخل المؤسسات التعليمية، فهي توفر للطلاب منصة للتعبير عن آرائهم، والمشاركة في صنع القرارات، وتطوير المهارات القيادية لديهم.
وأكد "سمير" حرص الجامعة على تعزيز قيم الديمقراطية وتشجيع المشاركة الإيجابية بين الطلاب في الانتخابات مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية تعكس روح الديمقراطية والمسئولية. موضحًا أن الجامعة وفرت مختلف السبل لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل سير الانتخابات في جو من الشفافية والعدالة.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أهمية الانتخابات في تعزيز الدور القيادي للطلاب وتفعيل مشاركتهم في الحياة الجامعية موضحًا أن اتحادات الطلاب تمثل أحد جسور التواصل بين الإدارة والطلاب مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للمجلس المنتخب لتحقيق تطلعات الطلاب والمساهمة في إثراء الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

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