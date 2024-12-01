رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى إلى تحسين الخدمة وتقديم خدمات تليق بالمترددين وتعكس الاهتمام بصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها لمتابعة آخر مستجدات العمل في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ومشروعات التطوير بالمستشفي ومنها مشروع تطوير مستشفي الجراحة بالمستشفي.

اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها

شارك في الاجتماع الدكتور محمد الاشهب عميد كلية الطب البشري ببنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات لاستعراض اخر المستجدات في العمل داخل الأقسام المختلفة ومشروعات التطوير.

توفير خدمة صحية لائقة بالمترددين على مستشفيات جامعة بنها



أكد رئيس جامعة بنها خلال الاجتماع أن الجامعة تسعي إلي توفير خدمة صحية لائقة بالمترددين علي المستشفيات من القليوبية والمحافظات المجاورة مشيرا أن الصحة أحد المجالات العامة لحقوق الإنسان ونجحت الجهود في تطوير منظومة الصحة، مشيرا الى أن مستشفيات بنها الجامعية تشهد تطويرا باستثمارات 600 مليون جنيه شملت أعمال رفع كفاءة وشراء أجهزة طبية حديثة وتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية للمرضى المُترددين عليها .

متابعة مشروع مبنى الجراحة ببنها الجامعي



أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن الاجتماع تناول متابعة مشروع مبنى الجراحة والذى سوف يتم افتتاحة قريبا حيث تم إعداده على أعلى مستوى لخدمة المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية.

مشيرا إلى أن إدارة المستشفيات تسعى بجهود حثيثة في تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة من خلال توفير دعم الاستثمارات.

أضاف الدخاخني أن أعمال التجديدات التى تجرى بمبنى الجراحة بالمستشفي الجامعي في إطار حرص الجامعة على توجيه خطط التطوير والتوسع في المستشفيات الجامعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين حيث تستقبل المستشفيات الجامعية حوالى مليون حالة مرضية سنويا.

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