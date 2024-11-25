جامعة بنها تتابع امتحانات الميدتيرم لطلاب كلية التجارة بالعبور

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة سير امتحانات الميدتيرم لكلية التجارة بمقر الجامعة بالعبور، رافقها الدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.



واطمأنت الدكتورة جيهان عبد الهادي خلال جولتها علي سير أعمال الامتحانات والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية.

كما أجرت حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مؤكدة حرص الجامعة علي متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم.

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