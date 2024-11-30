جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان "الطفل وتأصيل الهوية المصرية"

نظمت جامعة بنها ورشة عمل للأطفال والنشء بالتعاون مع "جامعة الطفل" بهدف تعزيز الهوية البصرية لمحافظة القليوبية للأجيال القادمة تحت عنوان “الطفل وتأصيل الهوية المصرية” بحضور الاستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار مشروع الهوية البصرية للمحافظات واحتفالا بيوم الطفل العالمي، وتحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك توافقا مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث سيتم تعريف الأطفال المشاركين بمفهوم الهوية البصرية، وكيف تساهم البيئة المشيدة في خلق ترابط بين الإنسان والمكان. مع تطبيق عملي بواسطة فن الكولاج لتجميع المفردات البصرية بمحافظة القليوبية في نشاط يدوي (Poster Design)، ثم تحويله لمنتج فني أكثر احترافية بواسطة الذكاء الصناعي AI Image Variation.

محافظة القليوبية الطفل وتأصيل الهوية المصرية

وشارك في الورشة ا.م.د. منة الله الحسيني، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو الاتحاد الدولي للمعماريين عن برنامجي عمل الصحة العامة والعمارة والأطفال ومؤسس مبادرة "مختبر الإبداع للأطفال" مع فريق العمل بالمبادرة.

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