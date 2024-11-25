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جامعة بنها الأهلية تطلق قافلة توعوية شاملة بمدينة العبور

جامعة بنها الاهلية،
جامعة بنها الاهلية، فيتو

أطلقت جامعة بنها الأهلية قافلة للتوعية بقضايا مجتمعية مختلفة، تضمنت جوانب طبية وثقافية وفنية، وذلك ضمن مبادرة "وعي" التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، وتستهدف المبادرة تعزيز التنمية المجتمعية والوعي بقضايا حيوية تؤثر على جودة الحياة ومستقبل المجتمع.

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قافلة للتوعية بقضايا مجتمعية مختلفة بجامعة بنها الاهلية 
وقد أقيمت القافلة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، والتي تُعد أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات في الشرق الأوسط.

شملت القافلة تنفيذ ورشة عمل حول صناعة الحلي والمجوهرات وذلك بطريقة تفاعلية حيث تعلم طلاب المدرسة خلالها أساسيات تصميم وصناعة الحلي والمجوهرات بما يساهم في تنمية المهارات الإبداعية وتشجيع الطلاب على الابتكار كذلك ضمت القافلة العديد من الأنشطة منها تقديم ورش ومحاضرات توعوية لطلاب المدرسة والعاملين بها عن موضوعات مختلفة من ضمنها: طرق الوقاية من الفيروسات وإرشادات الالتزام بالإجراءات الصحية، وطرق حماية صحة الأسنان وأهمية العناية اليومية بالفم، والتوازن الغذائي والطعام الصحي لضمان صحة الجسم، والتوعية بأهمية النشاط البدني بجانب محاضرة عن مخاطر الإدمان وتأثير المخدرات المدمر على الفرد والمجتمع.

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن هذه القافلة التوعوية التي ضمت جوانب طبية وثقافية وفنية تمثل نموذجًا عمليًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي موضحًا أن الجامعة تستهدف من خلال هذه القوافل المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في وعي الأفراد وسلوكهم مضيفًا أن قوافل التوعية تُعد إحدى أدوات الجامعة في تطبيق دورها كمنارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال إلى أن القافلة ركزت على تقديم خدمات شاملة تجمع بين الجوانب الطبية والثقافة والفنية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "وعي" المتمثلة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا موضحًا أن المبادرة تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات المجتمعية لإحداث أثر إيجابي ومستدام.

شارك بالقافلة الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتور محمد سراج الدين مدير برامج كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية.

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