فوائد اليانسون، مشروب الشتاء المهم لمناعة صغارك

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم فى عمل المخبوزات وتقدم كمشروب دافئ وأيضا يدخل فى صناعة الأدوية.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء دائما بتناوله خاصة فى فصل الشتاء.

أهمية تناول اليانسون

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اليانسون هو نبات عشبي يُستخدم بشكل واسع في الطب التقليدي بسبب فوائده الصحية المتعددة، ويعود أصل اليانسون إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بنكهته العطرية المميزة، التي تجعله من أشهر الأعشاب التي يتم تناولها في شكل شاي أو مكملات غذائية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في اليانسون

وأضاف السيد: يعتبر اليانسون مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، والحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة.

فوائد اليانسون

فوائد اليانسون للصحة

وتابع أن من فوائد اليانسون الآتي:

يعتبر اليانسون من أفضل الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشكلات المعدة مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والمغص، ويُعرف اليانسون بقدرته على تعزيز إفراز الإنزيمات الهضمية، مما يسهل عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

له خصائص تساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية، كما يحتوي على مركبات تساعد في تخفيف البلغم وتهدئة التهابات الحلق والمجاري التنفسية، مما يسهل التنفس ويقلل من الشعور بالاحتقان.

يُعتبر اليانسون مفيد أيضا لصحة الجلد، حيث يمكن أن يساعد في تحسين مظهر البشرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، ويعمل اليانسون على تقليل تأثير الجذور الحرة التي تساهم في شيخوخة الجلد كما يُمكن استخدامه موضعيًا للتخفيف من التهابات الجلد وبعض الحالات الجلدية مثل حب الشباب.

يساعد في تقليل مستويات القلق والتوتر، حيث يتمتع بتأثير مهدئ يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مما يجعله مفيد في علاج الأرق والقلق، ويمكن شرب شاي اليانسون قبل النوم للحصول على نوم هادئ ومريح.

يُعد اليانسون مفيد لصحة المرأة بشكل خاص، لأنه يحتوي على مركبات تشبه الاستروجين، وهو ما يجعله مفيد في التخفيف من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية مثل التقلصات والانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اليانسون في تحسين تدفق الحليب للأمهات المرضعات.

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