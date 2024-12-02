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صحة ومرأة

فوائد قشر الرمان، ينظم حركة الهضم ويحمي من أمراض القلب والسكري

قشر الرمان
قشر الرمان

فوائد قشر الرمان، قشر الرمان من قشور الفاكهة المهمة التى تستخدم فى مجال الطب لفوائدها العلاجية العظيمة حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد قشر الرمان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية قشر الرمان 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن قشر الرمان هو الجزء الذي غالبا ما يتم التخلص منه بعد تناول حبات الرمان اللذيذة، ولكن هذا القشر يحمل العديد من الفوائد الصحية التي قد تساهم في تحسين صحة الجسم، ويحتوي قشر الرمان على مركبات غذائية قوية تمنحه خصائص مضادة للأكسدة، مضادة للبكتيريا، وكذلك مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيد في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

فوائد قشر الرمان 
فوائد قشر الرمان 

فوائد قشر الرمان للصحة 

واضافت  أن من فوائد قشر الرمان الآتي: 

  • قدرته على محاربة الأمراض المزمنة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل التانين، والأنثوسيانين، وحمض الإيلاجيك، هذه المواد تعمل على تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة في الجسم، مما يساهم في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وبعض أنواع السرطان.
  • قشر الرمان يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لذلك، يمكن استخدامه في معالجة التهابات الفم والأسنان، مثل التهابات اللثة، والقضاء على البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، ويمكن تحضير غسول فم طبيعي بإستخدام قشر الرمان المجفف والمطحون، والذي يساعد في تنظيف الفم وتحسين رائحته.
  • يعتبر قشر الرمان مفيد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في علاج اضطرابات الهضم مثل الإسهال والإمساك، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، التي تساهم في تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء، كما يحتوي قشر الرمان على الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقي من الإمساك.
  • لا تقتصر فوائد قشر الرمان على الصحة الداخلية فقط، بل يمتد تأثيره أيضا إلى العناية بالبشرة، فبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد قشر الرمان في تقليل ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن له تأثير مهديء للبشرة ويقلل من التهابات الجلد وحب الشباب، ويمكن استخدامه في صناعة ماسكات البشرة التي تمنحها النضارة والحيوية.
  • قشر الرمان يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، بفضل مكوناته الطبيعية التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيم مستويات الدهون في الجسم، يمكن أن يكون له دور كبير في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت، أن قشر الرمان يعد مصدر غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي والعناية بالبشرة، من خلال استغلال فوائده المتعددة، يمكن الاستفادة منه في معالجة العديد من المشكلات الصحية والجمالية.

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قشر الرمان فوائد قشر الرمان أهمية تناول قشر الرمان فوائد قشر الرمان للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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