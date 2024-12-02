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محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

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وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»،وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٨ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

يومي( ٣-٤ ديسمبر ) قافلة طبية بالبيطاش بنطاق حي العجمي.

يومي (٨-٩ديسمبر) قافلة طبية بقرية بنجر ١ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

يومي (١٠-١١ ديسمبر) قافلة طبية بقرية بنجر ٢ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

كما يكون هناك أكثر من قافلة طبية بنطاق حي العامرية، تأتي أولى هذه القوافل  يومي (١٥-١٦ ديسمبر) بقرية حارس يليها يومي (١٧-١٨ ديسمبر) بقرية الوقاد.

وتتواجد القوافل يومي (٢٢-٢٣ ديسمبر) بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر ديسمبر يومي (٢٤-٢٥) بقرية الهوارية ويومي (٢٩-٣٠) بقرية الوفاء بنطاق حي العامرية.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية الصحه حي العجمي

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