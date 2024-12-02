الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه في منشأة القناطر

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

حددت  محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بقرية نكلا في منشأة القناطر.

عاطل يقتل شقيقه في منشأة القناطر

جاء في التحقيقات الخاصة بالقضية رقم 15019 لسنة 2024، أن المتهم "عمر. ر"، 25 سنة، عامل،   في يوم 20 يونيه الماضي قتل شقيقه "عبد الرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتي باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتلة بجسده.

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه على الطريق العام وأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين  الحشيش والترمادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية  وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه متهم بقتل شقيقه محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل شقيقه

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المعلم المتهم بالتحرش بطالبات داخل مدرسة بالعمرانية

حبس عاطلين بتهمة سرقة صديقهما في بولاق الدكرور

العقوبة المتوقعة لفنان شهير بعد ضبطه وبحوزته هيروين

النيابة تطلب التحري حول قتل طالبين لصديقهما خلال وصلة مزاح بالجيزة

حبس دجال اعتدى على فتاة وصورها في وضع مخل بزعم فك السحر

بدء أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما بعد قليل

اعترافات صادمة للمتهم بالتعدي على شقيقته وإنجاب طفلة وإلقاء جثتها بالشارع

رافض ياخد الدواء، التحقيقات تكشف سبب شروع عامل في قتل زوجته بالجيزة

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية