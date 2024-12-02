موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه في منشأة القناطر

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بقرية نكلا في منشأة القناطر.

عاطل يقتل شقيقه في منشأة القناطر

جاء في التحقيقات الخاصة بالقضية رقم 15019 لسنة 2024، أن المتهم "عمر. ر"، 25 سنة، عامل، في يوم 20 يونيه الماضي قتل شقيقه "عبد الرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتي باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتلة بجسده.

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه على الطريق العام وأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترمادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

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