التحقيق في واقعة سقوط طالبة بالطب من أعلى دار للمغتربات بجامعة الإسكندرية

تواصل الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة فى واقعة مصرع طالبة سقطت من أعلى دار المغتربات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الطالبة غير مقيمة بالدار وأنها كانت مقيمة منذ عامين به ولكنها تتردد علي الدار وزملائها كل فترة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفاة لبيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث واستدعاء مسئولي الدار لسؤالهم حول الواقعة.

تلقي اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط فتاة، من أعلى دار للمغتربات تابعة لجامعة الإسكندرية بمنطقة محرم بك دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص وجود جثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر بكامل ملابسها مسجاة بأرضية الشارع.

وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة وسائر الجسم، وتبين من التحريات المبدئية أن المتوفاة تدعى سهيلة نصر، 23 عامًا، طالبة بالسنة الخامسة بكلية الطب، ومقيمة بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

وأضافت التحريات أن الطالبة ليست من نزلاء الدار،بالسنة الدراسية الحالية،حيث قرر الشهود انها كانت نزيلة بالدار منذ سنتين، ولكنها كانت تردد على الدار من وقت إلى آخر،وأنهم فوجئوا اليوم بسقوطها.

فيما توصلت التحريات إلى أن الطالبة رسبت فى بعض المواد،ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة،تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى صعيد متصل خيمت حالة من الحزن على أسرة الطالبة التي كانت في الفرقة الخامسة من كلية الطب، وكانت على وشك الانتهاء من دراستها بالكلية التي التحق بها بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع أهلها لدخول الكلية، التي وصلت فيها إلى الفرقة الخامسة.

وطالبت الاسرة جهات التحقيق بكشف ملابسات الحادث.

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