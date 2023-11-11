الصحة تحذر من جلسات البخار للأطفال لهذا السبب

حذرت وزارة الصحة أولياء الأمور من الإفراط في جلسات البخار والاستنشاق لنوبات الربو الشعبي، لأنها تتسبب في مضاعفات ونتائج عكسية.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب لحماية صحة الطفل

جاء ذلك التحذير تزامنا مع موسم الشتاء وزيادة الإصابات بالأمراض الصدرية والتنفسية للأطفال ووصف الأطباء لهم استخدام جلسات البخار والاستنشاق.

تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي

فيما وجه الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح إلى مرضى الربو الشعبي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية لمنع الدخول في نوبات الربو

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك ضرورة تجنب مسببات الحساسية لمرضى الربو واتباع أنظمة غذائية سليمة وتجنب الاطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي سواء الأسماك أو الألبان او غيرها من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

وأكد أن الأطعمة المسببة للحساسية تختلف من شخص لآخر لذا يجب التاكد من أي نوع من الطعام يسبب حساسية عن غيره.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطش أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

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أنواع الفيروسات التنفسية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه يوجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب ومن أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses- الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي- فيروس نظير الإنفلونزا- الفيروس الغدي - فيروس ابشتاین بار).

اكد انه تتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا:

العطس

الصداع

التهاب الحلق

سعال

آلام العضلات

انخفاض الشهية

وأوضح أنه عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.

وأوصت وزارة الصحة والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا - التغذية والتهوية الجيدة - التطهير المستمر للأيدي والأسطح - استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انه تشير الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام هو نفس المعدلات المسجلة في بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية.