إطلاق قافلة بيطرية زراعية بقرية أويش الحجر في الدقهلية (صور )

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة "بيطرية زراعية إرشادية "بقرية أويش الحجر مركز المنصورة والتي استفاد منها 500 من مربين الثروة الحيوانية المتنوعة، بالكشف باستخدام جهاز السونار وتلقي العلاج والخدمة الطبية البيطرية بالمجان.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال القافلة المتكاملة المجانية بقرية أويش الحجر

وأكد على استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

تسيير قافلة بيطرية وزراعية وارشادية بقرية أويش الحجر

قام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وبإشراف عصام حجاج مدير إدارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بتسيير قافلة بيطرية وزراعية وارشادية بقرية أويش الحجر التابعة لمركز ومدينة المنصورة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومستشفي بروك الخيري لرعاية الحيوان بالمنصورة وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أنه تم تنفيذ القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية

وتم تقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية اللازمة لـ 500 من المربين، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

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