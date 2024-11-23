السبت 23 نوفمبر 2024
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وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد الخدمات الطبية داخل عيادات الجلدية والجُذام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد الخدمات الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضي داخل عيادات الجلدية والجُذام بمدينة قنا، بهدف الوقوف علي سير العمل بها ورصد ما يقدم من خدمات للمرضي.

مراجعة التسجيل الطبى للمرضى

وتفقد العيادات الخارجية وتواجد الفريق الطبي من أطباء الجلدية، كما تفقد وكيل الوزارة الصيدلية واطمئن  على توفر الأدوية داخل الصيدلية، ومراجعة التسجيل الطبى للمرضى المترددين على العيادات الخارجية لتلقى الخدمة الطبية.

كما راجع وكيل الوزارة معدل تردد المرضي وحصولهم علي ما يلزم من رعاية صحية ملائمة.

تدريب الفريق الطبي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور أحمد الحساني مدير عيادات الجلدية، تفقد وكيل الوزارة غرفة الأشعة فوق البنفسجية والتي تُقدم خدماتها لعلاج مرضي الصدفية والبهاق والعديد من الأمراض الجلدية، حيث تأكد من تشغيل الجهاز بكفاءة عالية، مشددًا علي متابعة الصيانة الدورية لجهاز الأشعة فوق البنفسجية حتي يتثني تقديم خدماته بصورة دائمة ومتميزة ومثالية،هذا واطمئن وكيل الوزارة علي المرضي المترددين ومدي حصولهم علي الرعاية المرغوبة وتيسير ذلك عليهم،واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الصيدلية وتواجد فريق الصيادلة مع توافر ملحوظ للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما وتفقد مكاتب الإداريين وتواجدهم كلُ في عمله ومدي التزامهم بالتسجيل الصحيح للحالات المرضية التي تحتاج إلي متابعة دورية وإلتزام في الرعاية.

وخلال الجولة، راجع وكيل الوزارة مكافحة العدوي داخل الغُرف والنظافة العامة داخل العيادات مشددًا علي ضرورة اتخاذ أقصي درجات مكافحة العدوي، سواءً بين الفريق الطبي أو بين المرضي، مع الحرص علي تدريب الفريق الطبي بصورة دورية علي سُبل مكافحة العدوى والتأكد من التزامهم بها وتطبيقها بصورة جيدة.

 

 

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