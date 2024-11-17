زراعة النواب تناقش معوقات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، بشأن المعوقات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتقوض من برامج النهوض بها.

توقف مشروع البتلو

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن توقف مشروع البتلو رغم أهميته الإنتاجية في تقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بقطاع الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى ظل ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى القضاء على المعوقات التى تعوق آليات النهوض بالمشروع القومى للبتلو فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائية منها.

وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصري، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أعلاف وأمصال مما دفع الدولة نحو استيرادهم من الخارج لسد احتياجات السوق وخفض الأسعار.

توجية معظم القروض المدعمة لكبار المربين

وانتقد عدد من النواب، توجية معظم القروض المدعمة لكبار المربين رغم أنهم يمثلوا 20% من المربين فقط الأمر الذى يعيق تحقيق الاكتفاء من اللحوم.

كما أشار النواب إلي عدم إعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة لتنمية المراعى الطبيعية بالصحراء الغربية للحفاظ على سلالات الأغنام البرقى ذات الجودة العالية فى ظل انخفاض أعدادها من مليون إلى 360 ألف رأس.

وأيضا أوضح النواب، انخفاض أعداد المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وذلك لإلزام البنك بالشراء من موردين معتمدين من الوزارة والسداد لهم دون حصول المربين على التمويل نقدًا.

إجراء بحوث لتطوير السلالات المحلية

كما أشاروا إلي عدم اجراء بحوث لتطوير السلالات المحلية التى تناسب البيئة المحلية وتحقق إنتاج مرتفع من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي وضع شروط واجراءات معقدة لتراخيص إنشاء المزارع منها الزام المربى بالتعاقد مع طبيب بيطرى وتحمل تكلفة راتبة ورسوم نقابة الأطباء البيطريين فضلا عن توقف منصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العمل لتجديد تراخيص المزارع.

فيما عقب سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك موضحًا قيام البنك بهيكلة برامج تمويل قطاع الإنتاج الحيوانى بقيمة 8.7 مليار جنية لعدد 95 ألف عميل متعثر بأسعار فائدة مدعمة من 8:5 % وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

وأكد ارتفاع محفظة تمويل البنك لنحو 80 مليار جنية منهم 8.96 مليار جنية لمشروعات الإنتاج الحيوانى موزعة 80% للافراد و20% للشركات.

وتابع: تم توفير تمويل ميسر لتمويل المزارع المفتوحة والمزارع مغلقة ولكن يوجد انخفاض فى أعداد المتقدمين للحصول عليه.

وقد عقب ممثل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن موضحًا بدء قطاع الإنتاج الداجنى فى التعافى بعد تعرضة لأزمة خلال الفترة السابقة نتيجة الحرب الروسية والأوكرانية وتوقف امدادات الأعلاف وارتفاع أسعارها مما أدى لانخفاض المعروض من الدواجن وبيض المائدة.

وتابع،: يسعى الاتحاد لتحفيز المربين على زيادة نسب اشغال المزارع خاصة مع دخول قطعان جديدة من الدواجن واعتدال درجات الحرارة الأمر الذى يزيد الإنتاج والمعروض من دواجن التسمين وبيض المائدة وخفض أسعارها.

المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

وأكد المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتمام الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير اجراءات التراخيص لهم وسبل زيادة انتاجهم وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.

وأشار إلي سعى الوزارة نحو تطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لرفع إنتاجها من الألبان ومعدل التحول من الأعلاف.

وتابع،: وصل إجمالي ماتم تمويله لمشروع البتلو بنحو 8.09 مليار جنية حتى شهر 9/2024 مع التشدد فى عدم صرف التمويل نقدًا للمربين لضمان شراءهم للرؤوس من الموردين وعدم اساءة استخدام القروض المدعمة.

وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد مذكرة فى هذا الشأن وعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس.