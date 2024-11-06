محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ ويوجه بسرعة التجاوب مع الشكاوى (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة.

وتابع المحافظ من خلالها حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين ويؤكد علي التعامل الفوري مع أية مستجدات.

واستعرض المحافظ منظومة العمل للعاملين بالشبكة ويؤكد علي ضرورة المتابعة الجادة لمنظومة الشكاوي والرد عليها ورصد أية مخالفات بالشارع من خلال الكاميرات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن المتابعة اليومية لمطالب واحتياجات المواطنين، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه اللواء محمد صلاح ابو كريشه والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة وبحضور محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والاستاذ أحمد حمدي مدير عام الشبكة الوطنية..

وتابع "مرزوق" حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين ويؤكد علي التعامل الفوري مع أية مستجدات والابلاغ عنها فورا للاجهزة المختصة خاصة فيما يتعلق بظاهرة النباشين بالقمامة بشوارع المدينة.

كما استعرض "مرزوق" منظومة العمل الخاصة بالعاملين بالشبكة وأكد على ضرورة المتابعة الجادة لمنظومة الشكاوى والرد عليها ورصد اية مخالفات بالشارع من خلال الكاميرات.

ووجه محافظ الدقهلية للعاملين بالشبكة الوطنية ضرورة العمل بكل تجرد وسرعة التجاوب مع الشكاوى الواردة خاصة ما يتعلق باحتياجات المواطنين اليومية.