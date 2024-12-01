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خارج الحدود

وزير خارجية السعودية يرأس وفد المملكة في مؤتمر المساعدات الإنسانية لغزة بالقاهرة

وزير الخارجية السعودى،
وزير الخارجية السعودى، فيتو

وصل وزير الخارجية إلى القاهرة لترؤس وفد السعودية المشارك في المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود

ويضم وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

ويضم وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

ويبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

و تستضيف القاهرة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، غدًا الإثنين، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

احتياجات عاجلة وحلول مستدامة

يعقد المؤتمر بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة إلى وزراء وممثلي عدد من الدول الإقليمية والدولية ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

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