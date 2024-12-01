مناقشة قضايا شائكة، كواليس مباحثات رئيس الإمارات وولي العهد السعودي في قصر الروضة

استقبل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية

لقاء محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان في العين

خلال اللقاء الذي بين رئيس الإمارات مع ولي العهد السعودي، الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين، تبادلا بن زايد وبن سلمان الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.

وبحث الجانبان العلاقات الإماراتية السعودية، الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة وتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وفق ما نشرت وكالة أنباء الإمارات “وام”

وتطرق بن زايد وبن سلمان، خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رئيس الإمارات يناقش مع بن سلمان الأوضاع الصعبة

كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض رئيس الإمارات وولي العهد السعودي خلال اللقاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

مؤكدين على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

الوفد السعودي المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وكان ولي العهد السعودي، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة العين في زيارة إلى الإمارات يرافقه خلالها الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد والوفد المرافق له في المطار، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما كان في الاستقبال الوفد السعودي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

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