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خارج الحدود

مدير إعلام الأونروا في غزة تحذر من مجاعة وشيكة بالقطاع

المجاعة في قطاع غزة،
المجاعة في قطاع غزة، فيتو

رصدت إيناس حمدان مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، مشاهد المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة، والتي تعكس مشهدا مأساويا للغاية.

المساعدات الإنسانية الغذائية

وقالت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إن هناك مجاعة وشيكة يشهدها قطاع غزة نتيجة لعدم تدفق لهذه المساعدات الإنسانية الغذائية منها، موضحة أنه لم يعد بالمخازن شيء من المساعدات، وما يصل من مساعدات يتم توزيعها مباشرة على النازحين والسكان.

معبر كرم أبو سالم

وأضافت أنه تم اليوم تعليق إيصال واستلام المساعدات بشكل مؤقت عبر معبر كرم أبو سالم، لأن الطرق المؤدية لهذا المعبر أصبحت غير آمنة، حيث يقع المعبر في مدينة رفح التي لا تزال حتى الآن منطقة قتال، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الماضية وقعت العديد من عمليات السطو على شاحنات المساعدات واستهداف حامليها بالتالي لن نستطيع الاستمرار في تعريض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

 

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معاناة قطاع غزة

وشددت على أن القطاع يعاني الآن من شبه مجاعة، نتيجة لعدم توفر المساعدات، حيث يتكدس المواطنون على المخابز في القطاع في سبيل الحصول على القليل من الخبز، لذلك الأوضاع في القطاع تتجه نحو الأسوأ بسرعة كبيرة.

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الأونروا قطاع غزة قناة القاهرة الاخبارية معاناة قطاع غزة معبر كرم ابو سالم مدينة رفح

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