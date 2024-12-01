وزير الخارجية: مستعدون لنقل تجربة مصر في مكافحة الإرهاب لدولة مالي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعداد مصر لنقل خبراتها كاملة في مجال مكافحة ودحر الإرهاب لدولة مالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وركز عبد العاطى على ان مصر نجحت في تقديم نموذج يحتذى به في دحر الإرهاب وهزيمته بناء على عدة محاور، أهمها المحور الأمني والاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتفكيك الأيديولوجية المتطرفة من خلال دور المؤسسات الدينية في تحصين الشباب من تجنيدهم من جانب الجماعات الإرهابية الإجرامية، وأخيرا قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.

وأضاف عبدالعاطي أن هناك تعاونًا كاملًا بين وزارات الدفاع والداخلية في البلدين وكل المؤسسات الأمنية في مصر توفر التدريب اللازم وبرامج بناء القدرات للأشقاء في مالي لدعم مؤسسات الدولة المالية في مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن وزير الخارجية المالي يرافقه خلال زيارته إلى مصر، وزير الدفاع المالي وسيكون هناك تعاون مفصل في المجالات الأمنية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم قدرات مالي في مكافحة الإرهاب.

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