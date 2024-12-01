وزير الخارجية: لا تهاون في حقوق مصر المائية.. توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على دعم مؤسسات الدولة في مالي ومكافحة الإرهاب والتطرف.. ونظيره المالى: مصر دولة كبيرة ونعول عليها لإيجاد حلول سلمية للأزمات

قال د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر ومالي وإن مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالي وساهمت في دعم عملية التنمية إضافة لوجود دماء ذكية للقوات المسلحة المصرية على أرض مالي حيث استشهد جنود مصريون ضمن قوات حفظ السلام هناك.

علاقات تاريخية بين مصر ومالي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال عبد العاطي إنه نقل خلال لقائه وزير الخارجية المالي تحيات الرئيس السيسي الي الجنرال جويتا رئيس مالي واعتزازنا بالعلاقات التاريخية مع مالي.

وأضاف أنه نقل توجيهات الرئيس السيسي لنظيره المالي بالعمل على تقديم كل الدعم الممكن لمالي لدعم العملية التنموية والأمن والاستقرار هناك، لافتا إلى أن المباحثات مثلت فرصة هامة لمراجعة ومتابعة تطورات العلاقات بين البلدين والعمل على تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين لمزيد من تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق علي ترفيع المشاورات السياسية لتصبح على المستوى الوزاري وعقد لقاءات دورية بين مسئولي البلدين كما تلقى عبد العاطي دعوة لزيارة مالي معربا عن سعادته لتلبية الدعوة.

السيسي يوجه بدعم مؤسسات الدولة في مالي ومكافحة الارهاب

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على دعم مؤسسات الدولة في مالي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الخبرات المصرية لدحض الإرهاب وهزيمته بناء على المقاربات الشاملة التي تستند على عدة محاور أمنية واقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتفكيك الإرهاب وتحصين الشباب وقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية، ولدينا كل الاستعداد لتقديم الدعم، منوها إلى وجود تعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية في كلا البلدين، حيث يضم الوفد المرافق لوزير الخارجية المالي وزير الدفاع والذي من المقرر أن يلتقي القائد العام للقوات المسلحة.

وقال وزير الخارجية إنه تناول ونظيره مالي قضية المياه باعتبارها قضية وجودية وأنه لا تهاون في حقوق مصر المائية، لافتا إلى أن المباحثات شهدت الحديث عن الأوضاع في الدول المحيطة خاصة السودان وليبيا ومجمل الأوضاع في أفريقيا.

وقال عبد العاطي إنه تم التباحث حول التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودور الشركات المصرية في دعم الاقتصاد المالي خاصة قطاع الطاقة لتوليد الطاقة كما شهدت المباحثات التعاون في مجال الصحة والدواء، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي سيتم توجيه منحة الجناح المصري في مستشفى بالعاصمة المالية باماكو استمرارا للدعم المصري للقطاع الصحي هناك، منوها إلى توطين الدواء في مالي نظرا الإقبال الكبير على الدواء المصري.

تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الأفريقية

وقال عبد العاطي أنه تم الحديث مع نظيره المالي حول توجيه الرئيس السيسي في تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الأفريقية وخاصة منطقة الساحل فأي ضعف لمؤسات الدولة يصبح هناك فراغ تعمل التنظيمات على استغلاله، مؤكدا انفتاح الدولة المصرية لمزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وأضاف أنه تم تناول عدد من الملفات في مقدمتها التعاون داخل المحافل الدولية والإقليمية حيث تستمر مصر في دعم مالي في الاتحاد الافريقي بعودتها لممارسة نشاطها داخل الاتحاد.

و ردا على سؤال حول الخطوات التى تم الاتفاق عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مالي، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أننا سنعمل على حشد القطاع الخاص والشركات المصرية للقيام بزيارة الى مالي، والمساعدة فى عملية التنمية فى عدة قطاعات من بينها البناء والتشييد وبناء المساكن الاجتماعية وشق الطرق والكباري وفى قطاع الطاقة.

وقال إنه تم الاتفاق مع نظيره المالي على إجراءات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادى لاسيما عبر تبادل للوفود من القطاعي العام والخاص حيث يجرى الترتيب لإيفاد بعثة الى مالي.

وأوضح ان وزير خارجية مالي سيلتقى خلال زيارته الحالية الى القاهرة مع ممثلي بعض الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة والتى تمتلك خبرات واسعة فى القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة.

واشار الى المجالات الرحبة للتعاون بين الجانبين والتطلع الى بناء شراكات اقتصادية مع مالي بناء على مبدأ تحقيق المكاسب للجانبين.

وردا على سؤال حول التطورات التى تشهدها سوريا حاليا وانعكاساتها على مجريات الأوضاع في المنطقة قال وزير الخارجية إننا نتابع بقلق شديد هذه التطورات فى سوريا، ونكرر المتابعة الحثيثة لما يحدث يوميًا مشيرا الى أن مصر تتابع تطورات الموقف أولًا بأول ولدينا تشاور مع الأشقاء العرب.

وأضاف أن مصر تدعم دائما مؤسسات الدول وكلما كان هناك تمكين لمؤسسات الدولة كلما كان ذلك أفضل ولا يترك مجالًا لأى فراغ يستغل من جانب اى تنظيمات أو أطراف أخرى.

ديوب: دور مصر كبير وجهودها حثيثة للعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات

وأكد وزير خارجية مالى عبد الله ديوب أن بلاده تثمن دور مصر الكبير وجهودها الحثيثة من أجل العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات والمشكلات سواء فى الشرق الأوسط أو إفريقيا.

ووصف ديوب مصر بأنها "دولة كبيرة وصاحبة حضارة عظيمة" وأن العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات بما فى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والدينية وأن جغرافيا مصر وتاريخها وحضارتها تجعلها جسرًا بين عدد من القارات مبرزا دعم مصر لبلاده خلال المرحلة الانتقالية.

وقال ديوب: إن مصر كانت دوما داعمة لمالي، وأكدت دعمها وحرصها على الحفاظ على سيادة ووحدة أراضى مالي، وذلك فى المنظمات الدولية والاقليمية سواء فى مجلس السلم والأمن الافريقى او فى الامم المتحدة، كما تشارك مصر فى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" حيث فقدت حوالى ١٧ عنصرًا.

وأضاف أننا نعمل بشكل وثيق على تعزيز العلاقات بين مصر ومالي تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين وان المباحثات التى عقدت امس عكست تطابق وجهات النظر ازاء العمل على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية من خلال ترفيع مستوى المشاورات السياسية الى المستوى الوزاري، وهو ما سيسهم فى توطيد التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح وزير خارجية مالي أن مصر تمتلك خبرة كبيرة فى مجال البنية التحتية وهناك فندقا كبيرا فى مالى تم تشييده من قبل شركة مصرية قبل حوالى أربعين عاما وان بلاده تواجه اليوم أزمة طاقة وتتطلع الى دخول استثمارات مصرية فى هذا القطاع.

وقال اننا سنعمل معا من اجل تشجيع الشركات المصرية بما فى ذلك تلك العاملة فى قطاع الصحة والدواء على الاستثمار فى مالي واقامة شراكات وفيما يتعلق بالمياه أكد ديوب أهمية المياه، وأن المياه بعد ٢٠-٣٠ عاما ستكون سببا في النزاعات لذلك لابد من الحديث عن الأمن المائي فهو هدف مشترك.

الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الأزمات

وبالنسبة للأوضاع فى المنطقة اكد أن بلاده ترى ان الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الأزمات.

واضاف أن بلاده تواجه تحديات جسيمة وقررنا الاستثمار في الطاقة المتجددة وان الشركات المصرية لديها خبرة في هذا الشأن ونشكر مصر علي تقديم الدعم ونأمل في تعزيز التعاون بين الشركات في كلا البلدين لتحقيق المردود المامؤل.





وردا علي سؤال حول كيفية ايقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، قال وزير خارجية مالي: إن الصور التي نراها من فلسطين غير مقبولة وتصدم العالم، ومن المهم أن يتم تغليب العملية السياسية والتوصل لوقف إطلاق النار واعطاء الفلسطينيين حقوقهم والتوصل لحل الدولتين ليعيشا جنبا إلى جنب، وهو موقف مالي ونتمنى أن تتحرك كافة الدول التي لديها قوى لوقف هذه الأعمال، ومايحدث في فلسطين يتعلق بحقوق الإنسان وعلى العالم أن يتحرك لوقف هذا الأمر ونقدر دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.

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