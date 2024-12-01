بدر عبد العاطي: المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصرى

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قضية المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصري.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره المالي

جدير بالذكر أن وزير الخارجية استقبل نظيره المالى صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الوزيران عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش عبد العاطى ونظيره المالى التعاون فى العديد من الملفات الاقتصادية والطاقة، والكهرباء والصحة فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب.

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