القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة غدًا

تستضيف القاهرة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، غدًا الإثنين، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

احتياجات عاجلة وحلول مستدامة

يعقد المؤتمر بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة إلى وزراء وممثلي عدد من الدول الإقليمية والدولية ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

يأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، على رأسها القضية الفلسطينية والأولوية التي توليها القاهرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

رفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.

ويناقش المؤتمر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة.

إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

وأعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا مؤكدًا أن المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.