بدر عبد العاطى لنظيره المالي: توجيهات رئاسية بتقديم كل الدعم للقارة الأفريقية

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على وجود تعاون مصري مع مالي لتعزيز التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يوجد تعاون مع دولة مالي في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والصحة والدواء.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم لدول القارة الأفريقية.

وشدد على أن دعم مؤسسات الدولة في القارة الأفريقية على رأس أولويات الدولة المصرية.

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