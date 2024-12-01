أخبار الاقتصاد اليوم: ديسمبر يستهل تعاملاته بارتفاعات جديدة بأسعار السلع الغذائية.. بدء تصنيع أول راوتر محلي بتكنولوجيا 4.5G.. وأسعار الذهب تواصل الارتفاع بحركة التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق، وهي الزيادة الثانية للشوكولاتة خلال العام الجاري، إذ قررت الشركة رفع أسعار منتجاتها قبل ذلك في شهر أبريل الماضي.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا

وأوضح «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا ارتفعت إلى 10 جنيهات للمستهلك مقارنة بـ 7 جنيهات سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2286 جنيهًا، والعلبة إلى 95.25 جنيه.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا

وأضاف «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا ارتفعت إلى 20 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 15 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2280 جنيهًا، والعلبة إلى 190 جنيهًا.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا

وقال «المنوفي» إن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا ارتفعت إلى 50 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 45 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 5718 جنيهًا، والعلبة إلى 476.5 جنيه.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا

وأشار «المنوفي» إلى أن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا ارتفعت إلى 75 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 70 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 4287 جنيهًا، والعلبة إلى 714.5 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الشوكولاتة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي بالأسواق في أبريل الماضي

يشار إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، كشفت أن الشركة قررت رفع أسعار شوكولاتة كادبوري في شهر إبريل الماضي.



تصل لـ 10 جنيهات ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري بالأسواق

ووفقًا لقائمة الشوكولاتة كادبوري السابقة، فإن أسعار شوكولاتة كادبوري ارتفعت ارتفاعات تراوحت ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات (حسب حجم العبوة) في إبريل الماضي.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري، فيتو

أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة

وعن أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة في شهر إبريل الماضي، فهي كالتالي:

ارتفع سعر شوكولاتة البابلي السادة والبابلي الاوريو من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق حجم وسط من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري المارفليوس من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق وزن 90 جرامًا من 60 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

ارتفاع سعر شوكولاتة الكادبوري البابلي وزن 87 جرامًا من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

ارتفاع الأرز والسكر وانخفاض الدقيق والشاي، أسعار السلع الغذائية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقريرالصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تحركًا ارتفاعًا أو انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 2.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.9 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة انخفاضًا يقدر بـ 1.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما انخفض سعر المكرونة السائبة نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

15 جنيهًا انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 219.7 جنيه إلى 249.4 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 140 إلى 300 جنيه.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر السمسم الأبيض في الأسواق

كما انخفض سعر سمسم ابيض نحو 12 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السمسم أبيض نحو 160.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار السمسم الأبيض من 60 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز السائب بالأسواق

بينما ارتفع سعر الأرز السائب نحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 28.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز السائب من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 24 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار منتجات كنور في الأسواق

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار منتجات كنور.

منتجات كنور - فيتو

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر

ووفقًا لـ «المنوفي» جاءت أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر الجاري:

ارتفع سعر صلصة برطمان كنور 360 جرامًا إلى 52 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر صلصة ظرف كنور إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 3.5 جنيه مقابل 3 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 جنيه سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بشاميل أو كفتة أو أي خلطات أخرى كنور إلى 14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 8 مكعبات دجاج أو لحمة أو خضار إلى 13 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 12 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار إلى 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة فيجيتار كنور صغير عادي أو حار إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات سعرها السابق.

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بنحو 20 جنيها، وفقًا لآخر تحديث داخل الأسواق المصرية.

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4220 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

كيف يتم حساب مصنعية جميع العيارات؟

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءً، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3170 جنيها.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الذهب والاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2470 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2120 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1590 جنيهًا للبيع.

بدء تصنيع أول راوتر محلي بتكنولوجيا 4.5G

كشفت إي آند مصر عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع المصرية لصناعات السيليكون بمحافظة أسيوط وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية تلبي احتياجات العملاء في السوق مع التركيز على تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

تصنيع محلى للراوتر

يعد الراوتر الجديد المصمم بتكنولوجيا 4.5G الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل مصر. وقد تم تصميم الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات.

وتقوم شركة ToZed حاليًا بنقل خبراتها إلى مصنع "سيكو مصر" في أسيوط، وتمثل هذه الخطوة جزء من الالتزام بدعم التصنيع المحلي، وتجسد وتتماشى رؤية تطوير البنية التحتية التقنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، ان هذه الخطوة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد حيث نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة المحلية هو السبيل نحو تحقيق التميز التكنولوجي وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لدعم استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات.

تعزيز التصنيع المحلي

قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة المصرية لصناعات السيليكون نعمل وفق رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهذه الأجهزة المتطورة محليًا يهدف ليس فقط إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بل توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذا الأمر سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا في مصر، ويمثل نموذجًا يحتذى به للشركات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.