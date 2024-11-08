أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا، بجميع الأعيرة بتعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

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سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3260 جنيها.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2505 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2140 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيهات للبيع.