والدة ضحية مذبحة طوخ: "بنتي كانت شقيانة ومنعرفش عمل كده ليه ربنا ينتقم منه"

قالت والدة الزوجة "نعمة" ضحية زوجها الذي قام بذبحها هي وطفليها، في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ القليوبية، إنها تعيش حالة من الصدمة، مطالبة بحق ابنتها وأحفادها وإعدام المتهم.

والدة ضحية مذبحة طوخ،الجيران أخبروني بالواقعة

وأوضحت والدة الضحية في مذبحة طوخ، أن ابنتها كانت تعمل بائعة خضار من أجل الإنفاق على أطفالها، وكانت شقيانة على أكل عيشها، مشيرة إلى أنها فوجئت بالواقعة بعد أن أخبرها الجيران بالحادث حيث هرولت لمنزل ابنتها وفوجئت بالمنظر ولا تعرف السبب الذي جعل المتهم يرتكب جريمته.

والدة ضحية مذبحة طوخ،لقيت بنتي مذبوحة

وأضافت والدة الضحية، دخلت المنزل ووجدت ابنتي مذبوحة وبنتها وابنها بجوارها مذبوحين، قائلة "ربنا ينتقم منه".

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية

وأثبتت التحريات الأولية أن المتهم قرر التخلص من أسرته حيث إنه يعمل في الخردة، وروى عدد من شهود العيان أن الجريمة تمت علي مراحل، حيث إن المتهم ترك زوجته وأطفاله “ الابن ٥ سنوات ،البنت ٦ سنوات” وفتح أنبوبة البوتاجاز منذ أيام، وعندما شك الجيران في أمره وصدرت من المنزل رائحة كريهة ذهب لمنزل والدته وأضرم النار فيها وفي شقيقه.

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية

ودلت التحريات الأولية في الواقعة إلي قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـ طوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

كشفت معاينه النيابة أن المجنى عليهم ماتوا بالطعن والذبح، وحرزت النيابة سلاحا أبيض، "سكين" في مكان الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، واستمعت لبعض شهود العيان الذين أفادو بان المتهم وأسرته كانوا يقطنون بالإيجار في الشقة محل الواقعة.

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