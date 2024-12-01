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محافظات

بعد غرقها بأيام، تشييع جثمان الطفلة سجدة ضحية القليوبية

تشيع جثمان الطفلة
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو

شيع أهالي قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة سجدة الغارقة في الرشاح بالقليوبية، والتي لقيت مصرعها إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ، وظلت في المياه لمدة  أيام حتى تم انتشال الجثمان صباح اليوم.

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تشييع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية

خرج الجثمان من مسجد القرية بطوخ  وسط جموع ودعوات أهالي القرية لها بالرحمة والمغفرة وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

واتشحت القرية بأكملها بالسواد حزنا على تلك الصغيرة داعين الله لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

العثور على الطفلة سجدة بعد أيام من البحث بطوخ 

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية بعد أربعة أيام من البحث علي جثة الطفلة "سجدة" التي لقيت مصرعها غرقًا إثر تصادم سيارتين سوزوكي وسقوطهم في رشاح بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتجمع الأهالي والأقارب، إلى جانب الأسرة على طول الرشاح، لمتابعة عمليات البحث المستمرة بمشاركة قوات الإنقاذ النهري.

كانوا قادمين لقضاء الإجازة، تفاصيل غرق طفلة بالقليوبية

وذكر أحد أهالي الطفلة المفقودة، إن والدها كان قادمًا من القاهرة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الأسبوعية في قريتهم ميت كنانة طوخ وأثناء سير السيارة التي تقلهم على طريق مزلقان زكي- نامول على الرشاح، اصطدمت بهم سيارة من الخلف ما أدى إلى انقلاب السيارة في الرشاح.

والد الطفلة بعد غرقها، أنقذت الجميع وفوجئت بغرقها 

 وأضاف أن والد الطفلة بالقليوبية بادر بسرعة لإنقاذ وإخراج جميع من في السيارة، حيث كان برفقته زوجته ونجليه وطفلته الصغرى «سجدة»، وفوجئ بعد خروج الجميع بأن «سجدة» لا تزال في المياه، وظل يبحث عنها حتى اليوم دون جدوى، مشيرًا أن حالة المصابين التسعة مستقرة، وهم يتلقون العلاج حاليًا بمستشفى قها التخصصي تحت إشراف طبي.

تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو
تشيع جثمان الطفلة سجدة بالقليوبية،فيتو

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قوات الانقاذ النهري بالقليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ مدينة طوخ

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