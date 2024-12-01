جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ القليوبية جريمة بشعة حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

عاطل بقتل زوجته وطفليه بالقليوبية



وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية

ودلت التحريات الأولية في الواقعة إلي قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.



وجاري البحث عن المتهم واخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

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