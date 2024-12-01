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ننشر أول صورة من موقع جريمة مذبحة طوخ بالقليوبية

محل ارتكاب مذبحة
محل ارتكاب مذبحة طوخ،فيتو

تنشر فيتو أول صورة من مكان الحادث المتهم فيه عاطل بقتل زوجته ووالدته ونجليه وإصابة شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

انتقل فريق من النيابة العامة بطوخ في محافظة القليوبية، إلى مكان واقعة قتل عاطل لزوجته ووالدته ونجليه وإصابة شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، حيث عاينت النيابة جثث الأم والزوجة وأطفال المتهم.

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شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة طوخ 

كشفت معاينه النيابة أن المجنى عليهم ماتوا بالطعن والذبح، وحرزت النيابة سلاحا أبيض، "سكين" في مكان الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، واستمعت لبعض شهود العيان الذين أفادوا بأن المتهم وأسرته كانوا يقطنون بالإيجار في الشقة محل الواقعة

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية 

وأثبتت التحريات الأولية بالقليوبية، أن المتهم قرر التخلص من أسرته حيث إنه  يعمل في الخردة، وروى عدد من شهود العيان أن الجريمة تمت علي مراحل، حيث إن المتهم ترك زوجته وأطفاله “الولد ٥ سنوات  ،البنت ٦ سنوات” وفتح أنبوبة البوتاجاز منذ أيام، وعندما شك الجيران في أمره وصدرت من المنزل رائحة كريهة ذهب لمنزل والدته وأضرم النار فيها وفي شقيقه.

وكانت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ القليوبية شهدت جريمة بشعة، حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن  مقتل أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة. 

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية 

ودلت التحريات الأولية في الواقعة  إلي قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

كشفت معاينه النيابة أن المجنى عليهم ماتوا بالطعن والذبح، وحرزت النيابة سلاحا أبيض، "سكين" في مكان الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، واستمعت لبعض شهود العيان الذين أفادو بان المتهم وأسرته كانوا يقطنون بالإيجار في الشقة محل الواقعة.

 

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محافظة القليوبية مذبحة طوخ مستشفي بنها العام مركز شرطة طوخ مستشفي بنها بنها

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