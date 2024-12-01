بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال في الترعة على طريق طنبول السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب وإصابة 8 أشخاص ومصرع شخصين.

أسماء المصابين في الحادث

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلًّا من

-طارق زكريا عبد الله 50 سنة بجرح قطعي بالرأس ٥سم وكدمة بالصدر.

-محمد رجب محمد لطفي، 20 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالرأس ٥سم.

- السيد عوض السيد، 30 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- كامله محمد السعيد 55 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

- أحمد محمد السيد، 30 سنة بكدمة بالكتف الأيمن.

- عادل عوض عادل 21 سنة بكدمة بالظهر.

- رحمه السيد ابراهيم 24 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أماني علي محمد 42 سنة بجرح بالجبهة ٤سم وكدمة بالوجه.

وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين.

كما تبين مصرع كلًّا من:

-إبراهيم محمد الإمام، 78 سنة.

-أحمد بكر عبد العاطي، أمين شرطة 55 سنة.

وتم وضع الجثتين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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