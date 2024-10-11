النيابة تعاين حادث انقلاب توك توك وإصابة 4 أشخاص بالسنبلاوين

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع انقلاب توك توك بطريق السنبلاوين برقين ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وشهد طريق السنبلاوين برقين في محافظة الدقهلية إصابة أربعة أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب توك توك .

إصابة 4 في انقلاب توك توك



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك على طريق السنبلاوين ووقوع مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من



-محمد احمد عبد العزيز 20 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى



-عبد الله رفعت أحمد 32 عاما مصاب بجرح قطعى بالذراع الايسر

واشتباه كسر بالذراع الايسر



-رضا محمد الزنفلى 53 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالوجه

-رضا محمد 13 عاما ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمى ابوقراميط السنبلاوين.



تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتم تحرير محضرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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