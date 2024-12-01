أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 16 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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