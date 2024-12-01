الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا
تسبب الإعصار "فنجال"، الذي ضرب الهند وسريلانكا، إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، وفيضانات واسعة في ولاية تاميل نادو ومنطقة بونديشيري، بعد عبوره الساحل الجنوبي للهند قادمًا من خليج البنغال.
الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن بونديشيري شهدت أغزر أمطار منذ 30 عامًا خلال 24 ساعة فقط، بحسب وكالة "رويترز".
تعطل مطارات الهند بسبب إعصار فنجال
كما أسفر الإعصار عن غمر أجزاء كبيرة من مدينة تشيناي بالمياه؛ وأوضحت سلطات مطارات الهند أن الرحلات الجوية من المدينة توقفت مؤقتًا يوم السبت، لكنها استؤنفت منذ وقت مبكر من صباح الأحد.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة غمرت الطرق بالمياه، بينما استُخدمت القوارب لإنقاذ السكان في المناطق الأكثر تضررًا.
وفي بونديشيري، يدير الجيش الهندي عمليات إغاثة للسكان المتضررين، في حين انخفضت حدة الأمطار في مدينة تشيناي.
أما في سريلانكا، فقد أظهرت أحدث بيانات مركز إدارة الكوارث في كولومبو، أن الإعصار أدى إلى مقتل 16 شخصًا، وألحقت الأمطار الغزيرة الضرر بـ 138,944 أسرة.
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