الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

تسبب الإعصار "فنجال"، الذي ضرب الهند وسريلانكا، إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، وفيضانات واسعة في ولاية تاميل نادو ومنطقة بونديشيري، بعد عبوره الساحل الجنوبي للهند قادمًا من خليج البنغال.

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن بونديشيري شهدت أغزر أمطار منذ 30 عامًا خلال 24 ساعة فقط، بحسب وكالة "رويترز".

Convective clouds associated with the Cyclonic Storm “FENGAL” over north coastal Tamil Nadu & Puducherry as seen through:



(i) Satellite IR animation from INSAT 3DR (01.12.2024 0000-0815 IST).

(ii) MAX-Z product from DWR Chennai (01.12.2024 0610-0840 IST).

(iii)… pic.twitter.com/q58BiQdCHD — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 1, 2024

تعطل مطارات الهند بسبب إعصار فنجال

كما أسفر الإعصار عن غمر أجزاء كبيرة من مدينة تشيناي بالمياه؛ وأوضحت سلطات مطارات الهند أن الرحلات الجوية من المدينة توقفت مؤقتًا يوم السبت، لكنها استؤنفت منذ وقت مبكر من صباح الأحد.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة غمرت الطرق بالمياه، بينما استُخدمت القوارب لإنقاذ السكان في المناطق الأكثر تضررًا.

وفي بونديشيري، يدير الجيش الهندي عمليات إغاثة للسكان المتضررين، في حين انخفضت حدة الأمطار في مدينة تشيناي.

أما في سريلانكا، فقد أظهرت أحدث بيانات مركز إدارة الكوارث في كولومبو، أن الإعصار أدى إلى مقتل 16 شخصًا، وألحقت الأمطار الغزيرة الضرر بـ 138,944 أسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.