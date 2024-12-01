اليوم العالمي للإيدز 2024، أسباب الإصابة وطرق العلاج

يوافق اليوم الأول ديسمبر اليوم العالمي لمرض الإيدز للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وطرق علاجه، وحث الحكومات في كل دول على مكافحة مرض الإيدز وإعادة تأكيد التزام الدول بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

الإيدز، أو متلازمة نقص المناعة المكتسب، هو مرض ينتج عن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يهاجم الجهاز المناعي ويضعف قدرته على محاربة العدوى. إلى جانب العلاجات الطبية مثل مضادات الفيروسات القهقرية (ART).

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة مرضى الإيدز، وتعزيز جودة حياتهم. إذ إن المرضى يحتاجون إلى نمط غذائي متوازن يدعم الجهاز المناعي، ويساعدهم على مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالإيدز.

أهمية التغذية السليمة لمرضى الإيدز

اليوم العالمي للإيدز

أضافت الدكتورة مروة، أن التغذية الجيدة ليست مجرد وسيلة لتوفير الطاقة للجسم، بل إنها تساهم بشكل مباشر في تحسين الاستجابة المناعية، وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

كما تساعد التغذية المتوازنة مرضى الإيدز على:

تقوية جهاز المناعة: يعاني مرضى الإيدز من ضعف المناعة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. النظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن يعزز دفاعات الجسم.



تقليل الآثار الجانبية للعلاج: الأدوية المضادة للفيروسات قد تسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والإسهال، ويمكن أن تساعد التغذية المناسبة في تخفيف هذه الأعراض.



الحفاظ على الوزن الصحي: فقدان الوزن ونقص الكتلة العضلية هما من المشاكل الشائعة لدى مرضى الإيدز. تناول الطعام المغذي يساعد على منع فقدان الوزن غير المرغوب فيه.



إمداد الجسم بالطاقة: يحتاج مرضى الإيدز إلى طاقة إضافية لتعويض ما يفقده الجسم في مقاومة العدوى وعلاج الالتهابات.

العناصر الغذائية المهمة لمرضى الإيدز



يوم الإيدز العالمي

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه لضمان صحة جيدة وتحسين جودة الحياة، يجب أن يحتوي النظام الغذائي لمرضى الإيدز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، ومنها:

1. البروتينات

البروتين ضروري لإصلاح الأنسجة وتقوية العضلات ودعم جهاز المناعة. يجب أن يتضمن النظام الغذائي مصادر بروتينية متنوعة مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، الألبان قليلة الدسم، البقوليات، والمكسرات.

2. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة. يوصى بتناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشوفان، والخبز الكامل، لتوفير الطاقة بشكل مستدام وتجنب ارتفاع السكر في الدم.

3. الدهون الصحية

تلعب الدهون الصحية دورًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة. يُفضل تناول الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. الفيتامينات والمعادن

فيتامين أ: يعزز صحة الجلد والجهاز التنفسي. يمكن الحصول عليه من الجزر، البطاطا الحلوة، والخضروات الورقية.

فيتامين سي: يقوي المناعة ويساعد على الشفاء. مصادره تشمل البرتقال، الكيوي، والفلفل الأحمر.

فيتامين هـ: يحمي الخلايا من التلف. مصادره تشمل المكسرات والبذور.

الزنك: ضروري لنمو الخلايا المناعية. يوجد في اللحوم الحمراء، المحار، والبقوليات.

السيلينيوم: مضاد للأكسدة يساعد في تقوية المناعة. مصادره تشمل المكسرات البرازيلية والسمك.

5. الألياف

تساعد الألياف في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإسهال التي قد يعاني منها بعض المرضى. يمكن الحصول عليها من الفواكه، الخضراوات، والبقوليات.

الاعتبارات الغذائية الخاصة بمرضى الإيدز



وأكدت الدكتورة مروة، أنه بالإضافة إلى اختيار الأطعمة المغذية، هناك اعتبارات خاصة يجب أن يأخذها مرضى الإيدز بعين الاعتبار، وهي كالتالي:

زيادة السعرات الحرارية: يحتاج المرضى إلى سعرات حرارية إضافية لتعويض فقدان الطاقة.

الحفاظ على الترطيب: يساعد شرب كميات كافية من الماء على تحسين الهضم وتخفيف الآثار الجانبية للأدوية.

تقليل تناول السكر والملح: لتجنب المشاكل الصحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.

الاهتمام بنظافة الطعام: نظرًا لأن الجهاز المناعي ضعيف، يجب الحرص على تناول أطعمة نظيفة وطازجة لتجنب العدوى.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: لتجنب الغثيان وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

التغذية ودورها في إدارة الآثار الجانبية



ولأن مرضى الإيدز يواجهون العديد من الآثار الجانبية، والمضاعفات، فالتغذية يمكنها التقليل منها، كما يلي:

الغثيان: يمكن التغلب عليه بتناول وجبات صغيرة تحتوي على أطعمة خفيفة مثل الخبز المحمص أو الزبادي.

الإسهال: يُوصى بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والتركيز على الأطعمة النشوية مثل الأرز والموز.

الإمساك: تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب كميات كافية من الماء يساعد في التخفيف منه.

وأخيرا أوضحت الدكتورة مها، أن التغذية السليمة ليست علاجًا للإيدز، لكنها أداة قوية لتحسين حياة المرضى وتقليل تأثيرات المرض والأدوية.

فمن خلال تبني نمط غذائي متوازن يلبي احتياجات الجسم، يمكن لمرضى الإيدز تعزيز صحتهم العامة ومواجهة تحديات المرض بثقة وقوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.