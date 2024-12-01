الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اليوم العالمي للإيدز 2024، الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

اليوم العالمي لمرض
اليوم العالمي لمرض الإيدز

تحيي دول العالم في ١ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض الإيدز للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وطرق علاجه وحث الحكومات في كل دول علي مكافحة مرض الإيدز وإعادة تأكيد التزام الدول بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز 2024

يهدف الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز لمنع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. 

اليوم العالمي لمرض الإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يتلف الخلايا في جهاز المناعة لديك ويضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض اليومية.

والإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة تحدث عندما يتضرر جهاز المناعة  بشدة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية حاليًا، ولكن هناك علاجات دوائية فعالة للغاية تمكن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس من العيش حياة طويلة وصحية.

وكشف الأطباء أنه مع التشخيص المبكر والعلاجات الفعالة، لن يصاب معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بأي أمراض مرتبطة بالإيدز.

أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية


يعاني معظم الأشخاص من مرض قصير يشبه الأنفلونزا بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

بعد اختفاء هذه الأعراض، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لسنوات عديدة، على الرغم من أن الفيروس يستمر في إتلاف جهاز المناعة لدى الإنسان.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون.

ويجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية إجراء الاختبار.

 

وبحسب المعهد الوطني للصحة NHS الأمريكي فإن  طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل:


ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب. ويشمل ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم وحليب الثدي.

مرض الإيدز 
مرض الإيدز 

وفيروس الإيدز  فيروس هش ولا يبقى خارج الجسم لفترة طويلة ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العرق أو البول أو اللعاب.

تشمل الطرق الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

١- مشاركة الإبر أو الحقن أو غيرها من معدات الحقن.


٢- الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
 

تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
 

الطريقة الوحيدة لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الدم .


التشخيص المبكر يعني أنه يمكن بدء العلاج في وقت أقرب، مما قد يحسن فرص  السيطرة على الفيروس، ويقلل من خطر الإصابة بمرض أكثر خطورة ويقلل من فرصة نقل الفيروس إلى الآخرين.

 

أعراض الإصابة بمرض الإيدز 

 

من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض الإيدز منها:

١- تورم الغدد اللمفاوية.

 

٢- فقدان الوزن.

 

٣- الحمى.

 

٤- الإسهال.

 

٥- السعال.

الصحة: إطلاق تطبيق لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية

يعاني من مرض نادر، محمد صلاح يفاجئ مشجع ليفربول (صور)

و يمكن أن تظهر بعض الأمراض منها:

 

١- التهاب السحايا.  

 

٢- الالتهابات البكتيرية.

 

٣- بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم العالمي لمرض الإيدز المناعة البشرية فيروس نقص المناعة البشرية فيروس نقص المناعة نقص المناعة البشرية فيروس نقص المناعة البشري

مواد متعلقة

أسباب وطرق علاج الشوكة العظمية في الكعب

يعاني من مرض نادر، محمد صلاح يفاجئ مشجع ليفربول (صور)

تشميع مركز علاج طبيعى شهير بأسيوط لمخالفته شروط الترخيص

يحمي الأطفال من فيروس قاتل، كل ما تريد معرفته عن تطعيم الروتا

في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس، أهم أعراض المرض وطرق الوقاية منه

الصحة تطلق حملة للتوعية والكشف المجاني عن مرض نقص المناعة المكتسب والدرن

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية