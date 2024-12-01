اليوم العالمي للإيدز 2024، الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

تحيي دول العالم في ١ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض الإيدز للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وطرق علاجه وحث الحكومات في كل دول علي مكافحة مرض الإيدز وإعادة تأكيد التزام الدول بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز 2024

يهدف الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز لمنع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يتلف الخلايا في جهاز المناعة لديك ويضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض اليومية.

والإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة تحدث عندما يتضرر جهاز المناعة بشدة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية حاليًا، ولكن هناك علاجات دوائية فعالة للغاية تمكن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس من العيش حياة طويلة وصحية.

وكشف الأطباء أنه مع التشخيص المبكر والعلاجات الفعالة، لن يصاب معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بأي أمراض مرتبطة بالإيدز.

أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية



يعاني معظم الأشخاص من مرض قصير يشبه الأنفلونزا بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

بعد اختفاء هذه الأعراض، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لسنوات عديدة، على الرغم من أن الفيروس يستمر في إتلاف جهاز المناعة لدى الإنسان.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون.

ويجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية إجراء الاختبار.

وبحسب المعهد الوطني للصحة NHS الأمريكي فإن طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل:



ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب. ويشمل ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم وحليب الثدي.

مرض الإيدز

وفيروس الإيدز فيروس هش ولا يبقى خارج الجسم لفترة طويلة ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العرق أو البول أو اللعاب.

تشمل الطرق الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

١- مشاركة الإبر أو الحقن أو غيرها من معدات الحقن.



٢- الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.



تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية



الطريقة الوحيدة لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الدم .



التشخيص المبكر يعني أنه يمكن بدء العلاج في وقت أقرب، مما قد يحسن فرص السيطرة على الفيروس، ويقلل من خطر الإصابة بمرض أكثر خطورة ويقلل من فرصة نقل الفيروس إلى الآخرين.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض الإيدز منها:

١- تورم الغدد اللمفاوية.

٢- فقدان الوزن.

٣- الحمى.

٤- الإسهال.

٥- السعال.

و يمكن أن تظهر بعض الأمراض منها:

١- التهاب السحايا.

٢- الالتهابات البكتيرية.

٣- بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية.

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