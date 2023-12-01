في اليوم العالمي لمرض الإيدز، احذر من هذه الأعراض ونصائح لمنع الإصابة به

اليوم العالمي لمرض الإيدز، تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم في الأول من ديسمبر اليوم العالمي لمرض الإيدز، للتوعية بطرق انتقال المرض وطرق الوقاية منه ومدي خطورته وكذلك حث الحكومات على اتخاذ إجراءات لخفض أعداد الإصابات بمرض الإيدز.

اليوم العالمي لمرض الإيدز

وفيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يستهدف جهاز المناعة، ويدمر خلايا الدم البيضاء وبدون علاج، يمكن أن يتطور فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرحلة متقدمة تسمى المرحلة 3 من فيروس نقص المناعة البشرية، أو الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشرية

وفيروس نقص المناعة البشرية هو حالة طبية خطيرة تدمر جهاز المناعة وإذا ترك الفيروس دون علاج، فيمكن أن يتطور خلال ثلاث مراحل قد تضعف بشكل خطير نوعية حياة الشخص ومدتها.

كما أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاج المناسب نادرًا ما يصابون بالمرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

مرض الإيدز



ويدمر فيروس نقص المناعة البشرية الخلايا ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض الأخرى. وهذا يزيد من خطر وشدة العدوى وبعض أنواع السرطان.

مراحل فيروس نقص المناعة البشرية

١- المرحلة الأولى، العدوى الحادة: عندما يكون لدى الأشخاص كميات كبيرة من فيروس نقص المناعة البشرية في الدم ويبدأ الجسم في إنتاج أجسام مضادة لمحاولة قتل الفيروس، وعادةً ما يصاب الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتي قد تستمر لبضعة أسابيع.

وهذه المرحلة هي عندما يكون فيروس نقص المناعة البشرية هو الأكثر قابلية للانتقال إلى أشخاص آخرين.



٢- المرحلة الثانية، العدوى المزمنة: لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية نشطًا ويتكاثر في الجسم ولكن بمعدل أبطأ. قد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، لكن الفيروس لا يزال قابلًا للانتقال. وقد تستمر هذه المرحلة 10 سنوات أو أكثر دون علاج،واذا بدأ العلاج، فقد لا يتطور الفيروس أبدًا إلى المرحلة الثالثة.



٣- المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية: هذه هي المرحلة الأكثر تقدمًا من فيروس نقص المناعة البشرية، والمعروفة أيضًا باسم الإيدز. ويحدث ذلك عندما لا يتمكن الجسم من مقاومة العدوى.

ومرض الإيدز يمكن الحماية منه من خلال تجنب طرق العدوي وكشفت وزارة الصحة عن أهم طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز منها:

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١-من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين خلال الحمل أو أثناء الولاد

٢- عن طريق الرضاعة الطبيعية



٣- المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس



٤- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب للإيدز



٥-نقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز

مرض الإيدز

جدير بالذكر أن مرض نقص المناعة البشري الإيدز يضعف فيه الفيروس جهاز المناعة تدريجيا.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

وكشفت وزارة الصحة عن اهم أعراض الإصابة بمرض الإيدز منها:

١- تورم الغدد اللمفاوية

٢- فقدان الوزن

٣- الحمى

٤- الإسهال

٥- السعال

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن أن تظهر بعض الأمراض منها:

١- التهاب السحايا

٢- الالتهابات البكتيرية

٣- بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية