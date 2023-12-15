طرق الوقاية من فيروس الإيدز

الوقاية هي المفتاح لإطالة عمر الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن المهم ضبط والتحكم في الحمل الفيروسي للشخص باستخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية واتخاذ احتياطات إضافية، مثل:

استخدام الطرق العازلة، مثل الواقي الذكري، لمنع الأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا.

الإيدز، فيتو

تلقي التطعيمات ضد العدوى الانتهازية المحتملة

تحديد والحد من التعرض لأية عوامل بيئية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على مخاطر عالية للتلوث، مثل البيض واللحوم غير المطبوخة جيدًا ومنتجات الألبان غير المبسترة وعصائر الفاكهة وبراعم البذور النيئة.

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عدم شرب الماء مباشرة من البحيرة أو النهر، أو مياه الصنبور غير المفلترة في بعض البلدان.

سؤال الطبيب عن التطعيمات ذات الصلة وطرق الحد من التعرض لمسببات الأمراض في العمل والمنزل وفي الإجازة.

ويمكن أن تساعد أدوية المضادات الحيوية والفطريات والطفيليات في علاج حالات العدوى الانتهازية.

إذا انخفض عدد خلايا CD4 لدى شخص ما إلى أقل من 200، فقد يرغب اخصائي الرعاية الصحية في بدء تناول الأدوية لمنع العدوى الانتهازية.

الخرافات والحقائق حول فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

تنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشرية والتي.

الأنشطة أو السلوكيات التالية لا يمكنها نقل فيروس نقص المناعة البشرية:

تصافح بالأيدي

المعانقة

التقبيل

العطس

لمس الجلد غير المكسور

تقاسم المناشف

تقاسم أدوات المائدة

لمس لعاب أو دموع أو براز أو بول شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

علاج نقص فيروس نقص المناعة البشرية

لا يوجد حاليا علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ومع ذلك، قد تساعد العلاجات على:

وقف فيروس نقص المناعة البشرية من التقدم

تقليل مخاطر انتقال العدوى

إطالة العمر المتوقع للشخص

تحسين نوعية حياة الشخص

ويعيش العديد من الأشخاص الذين يتناولون علاجات فيروس نقص المناعة البشرية حياة طويلة وصحية.

وتستمر العلاجات مدى الحياة، لكن الأدوية أصبحت فعالة بشكل متزايد وقد تتطلب من الشخص تناول حبة واحدة فقط في اليوم.

حبوب فيروس نقص المناعة البشرية الطارئة: PEP

يجب على أي شخص قد يكون تعرض لفيروس نقص المناعة البشرية خلال الـ 72 ساعة الماضية أن يتحدث مع الطبيب حول الحصول على PEP.

وقد تكون الوقاية بعد التعرض (PEP) قادرة على إيقاف العدوى، خاصة إذا تناولها الشخص في أقرب وقت ممكن بعد التعرض المحتمل.

ويأخذ الشخص العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP) لمدة 28 يومًا، ثم يقوم الطبيب بمراقبتهم بحثًا عن فيروس نقص المناعة البشرية بعد ذلك.

الوقاية بعد التعرض ليست فعالة بنسبة 100%، لذلك من المهم استخدام تقنيات وقائية، مثل الحماية العازلة وممارسات الحقن الآمنة أثناء تناول الوقاية بعد التعرض.

الأدوية المضادة للفيروسات المعكوسة

يتضمن علاج فيروس نقص المناعة البشرية تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تحارب العدوى وتبطئ انتشار الفيروس.

ويتناول الأشخاص عمومًا مجموعة من الأدوية، تسمى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية عالي النشاط أو العلاج المركب المضاد للفيروسات القهقرية، وقد يشير الشخص إلى النهج باسم HAART أو cART، على التوالي.

ويوجد أنواع عديدة من مضادات الفيروسات القهقرية، بما في ذلك:

مثبطات الأنزيم البروتيني

البروتياز هو إنزيم يحتاج فيروس نقص المناعة البشرية إلى تكراره، وترتبط مثبطات الأنزيم البروتيني بالإنزيم وتمنع عمله، مما يمنع فيروس نقص المناعة البشرية من صنع نسخ من نفسه.

مثبطات التكامل

وتقوم المثبطات بحظر إنزيم الإنتغراز، الذي يحتاجه فيروس نقص المناعة البشرية لإصابة الخلايا التائية، ونظرًا لفعاليتها وآثارها الجانبية المحدودة، غالبًا ما يصفها الأطباء كجزء من علاج الخط الأول.

مثبطات النيوكليوزيدية/النيوكليوتيدية (NRTIs)

هذه الأدوية، تتداخل مع فيروس نقص المناعة البشرية أثناء محاولته التكاثر.

مثبطات المنتسخة العكسية غير النيوكليوزيدية (NNRTIs)

كما أن NNRTIs تزيد من صعوبة تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية.

مضادات مستقبلات كيموكين الأساسية

تمنع هذه الأدوية فيروس نقص المناعة البشرية من دخول الخلايا ومع ذلك، لا يصفها الأطباء في كثير من الأحيان لأنها ليست فعالة مثل بعض الأدوية الأخرى.

مثبطات الدخول

مثبطات الدخول تمنع فيروس نقص المناعة البشرية من دخول الخلايا التائية، ولا يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية أن يتكاثر إذا لم يتمكن من دخول هذه الخلايا مثبطات الدخول غير شائعة أيضًا.

غالبًا ما يستفيد الأشخاص من مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، التركيبة الصحيحة تعتمد على عوامل محددة لكل شخص.

الايدز، فيتو

الطب التكميلي أو البديل

يحاول العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية استخدام العلاجات التكميلية أو البديلة أو العشبية ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه الخيارات فعالة، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

في حين أن المكملات المعدنية أو الفيتامينات قد تفيد الصحة بطرق أخرى، فمن المهم مناقشتها مع الطبيب قبل تناول أي منها حيث يمكن لبعض المنتجات الطبيعية أن تتفاعل سلبًا مع علاجات فيروس نقص المناعة البشرية.