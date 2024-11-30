كفى استفزازا للناس!

أسوأ شيء هو استفزاز الناس عندما يعانون الغلاء!... ولكن هذا الشيء الأسوأ يمارسه البعض الآن للأسف الشديد.

وأحدث استفزاز في هذا الصدد هو ما تروجه أستاذة اقتصاد منزلي حول أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد يكفيها ثلاثة آلاف جنيه للإنفاق على طعامها تشمل لحوماً ودواجن وأسماكاً وخضروات وفاكهة، متهمة المصريين بالمبالغة في الإنفاق على الغذاء! ودعنا من أنها قدمت قائمة طعام بأسعار غير موجودة في الأسواق وهي أستاذة اقتصاد، وقبل ذلك تعيش بيننا وتشتري طعامها هي وأسرتها من ذات الأسواق.. إلا أن اتهامها الأسر المصرية بالمبالغة في الإنفاق على طعامها أمر غير أكاديمي بالمرة ويتجاهل أن هناك أسرًا في البلاد لا تستطيع تدبير احتياجاتها من الغذاء أساساً كما تقول الدراسات الرسمية وهي تعيش تحت خط الفقر المدقع وهناك بجانبها أسر أخرى تعيش تحت خط الفقر ولا تستطيع تدبير كل احتياجاتها الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم والانتقالات وغيرها.

وهذه الأسر تبلغ قرابة ثلث الأسر المصرية طبقاً لتقديرات جهاز التعبئة والإحصاء. وإذا أضفنا إليها الأسر التي تعيش على حافة خط الفقر سترتفع النسبة إلى نصف الأسر المصرية.

إن حال كثير من الأسر الآن ليس المبالغة في الإنفاق على الطعام، وإنما عدم القدرة على هذا الإنفاق، واضطرارهم لتخفيض هذا الإنفاق وتقليل طعامهم والاستغناء عن أنواع من الطعام مثل اللحوم والدواجن والأسماك، لذلك ياحبذا لو احتفظ البعض بنصائحهم المثيرة للاستفزاز لكل هؤلاء ووفروا هذه النصائح لمن يديرون اقتصادنا لكي يهتمون أكثر بالسيطرة على التضخم وإنقاذ عموم المصريين من الغلاء، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فليصمتوا أفضل لنا ولهم!

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