الأحد 01 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

إبراهيم الدراوي يكتب، مقترح مصري لإنهاء الحرب في غزة يشمل «هدنة شهر» يعقبها انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية تحت إشراف «لجنة دولية»

إبراهيم الدراوي
إبراهيم الدراوي

قدمت القاهرة مقترحًا جديدًا هو قيد النقاش لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة شهر، يجري خلاله إدخال المساعدات بشكل متسارع إلى القطاع، وتبادل تدريجي للمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، والأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يمهد لاتفاق يتضمن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب للقوات الإسرائيلية من القطاع على مراحل، وضبط الأوضاع على الحدود بين مصر والقطاع، وإنشاء لجنة دولية للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، برئاسة الولايات المتحدة وعضوية دول أوروبية وعربية محدودة لضمان التوازن والإشراف الفعال على تنفيذ الاتفاق.


ويتزامن «المقترح المصري» - الذي يجري النقاش في الوقت الراهن مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية - مع استضافة القاهرة غدا الأحد، اجتماعًا ثلاثيًا يضم قادة من فصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي، لبحث ورقة نهائية لحركة فتح النهائية بشأن مقترح تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي»، التي ستتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد توقف الأعمال القتالية.


وتعتزم القاهرة إرسال وفد أمني، إلى تل أبيب خلال الأسبوع الجاري، في مسعى لدفع جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
 

ووصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وفدان من حركة «الجهاد الإسلامي»، وحركة «حماس» برئاسة خليل الحية، بعد يوم من وصول وفد حركة «فتح»، إلى العاصمة المصرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعضوية القياديين عزام الأحمد، ومحمود العالول نائب رئيس الحركة.


وتأتي هذه التحركات، بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة عن بدء جهود مع قطر ومصر وتركيا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وتعمل أطراف إقليمية على إقناع «حماس»، بالقبول باتفاق مرحلي يمهد لاتفاق شامل، في ظل توافق إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، على حتمية إنهاء الحرب.

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الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة غزة الولايات المتحده الامريكيه تل أبيب حماس

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