وكيل صحة الشرقية يشارك باحتفالية اليوم العالمي للطفل  

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بدار الأطفال كريمي النسب بالحي الـ١١ بمدينة العاشر من رمضان، والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشرقية، تحت إشراف الدكتورة علا يوسف مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

رعاية أبنائنا الاطفال

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام برعاية أبنائنا الأطفال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،

حضور الاحتفالية

حضر الاحتفالية الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور خالد العوضي ممثل مجلس شباب الرعاية الصحية بالشرقية،بالاضافة إلى على بسيوني مراقب أول المديرية، والدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة إدارة العاشر من رمضان الصحية.

توزيع الملابس وبعض الهدايا

وقام الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الاحتفالية بتوزيع الملابس وبعض الهدايا على الأطفال كريمي النسب، بهذه المناسبة، كما اطمأن الدكتور هاني جميعة على الرعاية المتميزة للأطفال بالدار، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي تقديم الخدمة لهم،

بعض العروض الفنية

كما شهد بعض العروض الفنية والتي أقامها طلبة المدارس الابتدائية بمدينة العاشر ضمن برنامج الحفل، مقدمًا الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل بالدار، ومؤكدًا علي دورهم الهام في رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذي يعيش فيه.

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