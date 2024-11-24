الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزي

جانب من زيارة نائب
جانب من زيارة نائب الوزراء للمستشفى،فيتو

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خلال الفترة المسائية.

صحة الشرقية: انتشار إدارة الجودة بالمستشفيات على مدار أسبوعين

وكيل الوزارة يتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الطارئة، متفقدًا غرفة الانعاش القلبي الرئوي، كما تفقد أماكن العيادات المسائية، موجهًا بزيادة المقاعد بالاستراحات الخاصة بالمرضى وذويهم، لاستيعاب التردد العالي من المواطنين عليها.

أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى، فيتو
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو1
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى، فيتو
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو2
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو3
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو

جميعة يوجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى

كما تفقد الأقسام الداخلية، وحرص على الاستماع إلى المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة، كما قام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والعناية المركزة للأطفال، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم الحضانات، وقام بمراجعة أعداد القوى البشرية المكلفة بالسهر من التمريض والفئات المختلفة بكل قسم.

أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو4
أول تحرك من صحة الشرقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بالشرقية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قام عصر الأحد بجولة ميدانية مفاجئة على مستشفى بلبيس المركزي، وذلك في إطار زياراته الدورية الميدانية المفاجئة، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لحرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو
 زيارة نائب رئيس الوزراء لمستشفى بلبيس المركزى،فيتو

وزير الصحة يوجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى

حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار خلالها الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن، كما وجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.
 

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