صحة الشرقية: انتشار إدارة الجودة بالمستشفيات على مدار أسبوعين

انتشرت إدارة الجودة بـ مديرية الشئون الصحية بالشرقية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية بالمحافظة، وذلك استعدادًا لتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، وتمهيدًا للتسجيل والاعتماد من قبل الهيئة ومن ثم الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية، مضيفا أن ذلك ياتى في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتوسع في خطة اعتماد المستشفيات، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، في ظل النجاحات وتميز الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة.

استكمال خطة اعتماد مستشفيات المحافظة

وهذا وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استكمال خطة اعتماد مستشفيات المحافظة بعد تسجيل واعتماد مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، كأول مستشفى نوعي للصدر على مستوى الجمهورية، وأول مستشفى بصحة الشرقية.

تكليف مدير الجودة بتنفيذ زيارات إشرافية

كما كلف جميعة الدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجودة بالمديرية، بتنفيذ زيارات إشرافية على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للمديرية، وعمل معايشة بها، تم خلالها المرور على مستشفيات "الزقازيق العام، والقنايات المركزي، وههيا المركزي، وحميات الزقازيق، وطب وجراحة العيون، وديرب نجم المركزي، والسعديين المركزي"، ومركز طبي سعود.

تدريب الفرق الطبية بقاعات التدريب

وقام فريق الجودة بتدريب الفرق الطبية على رأس العمل، والتدريب بقاعات التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، على تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتعزيز ثقافة سلامة المرضى طبقًا لمعايير GAHAR، وشملت هذه الزيارات مراجعة تراخيص المستشفيات، وتقييم المستشفيات طبقًا لمعايير الجودة والتدريب عليها، ووضع خطة تصحيحية للمستشفيات.

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