تأثير مشكلات الأمعاء على التوتر والقلق وطرق التغلب على كليهما

ترتبط الأمعاء والدماغ من خلال اتجاهين ويمكن أن يؤثر كل منهما على عمليات ووظائف الآخر، وهذا يعني أن الخلل التوازن في الأمعاء قد يساهم بشكل مباشر في القلق أو أعراض القلق.

وتساعد البكتيريا المفيدة في الأمعاء أو الجهاز الهضمي على هضم الطعام، وكما تظهر الأبحاث الحالية أن هذه البكتيريا قد تؤثر على الصحة العقلية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ارتباط الأمعاء بالدماغ

تتكون الأمعاء من شبكة من الخلايا العصبية التي تبطن جدرانها، والمعروفة مجتمعة باسم الجهاز العصبي المعوي (ENS)، ويتواصل الجهاز العصبي المعوي ذهابًا وإيابًا مع الجهاز العصبي المركزي، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي.

هذا الاتصال، المعروف أيضًا باسم محور الأمعاء والدماغ، هو ما يجعل من الممكن لأمعاء التأثير على:

المزاج

الإدراك

الصحة العقلية

وبالتالي، يؤثر دماغك على نشاط الأمعاء ووظيفتها.

كيف يمكن أن تساهم مشاكل الأمعاء في القلق

تؤثر الآليات المختلفة واختلالات الأمعاء على القلق أو تسبب أعراض القلق.

اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء

يُطلق على اختلال التوازن في الأمعاء عندما تخرج البكتيريا الموجودة في الأمعاء عن التوازن، وقد يكون هذا بسبب أحد أو مجموعة من اختلالات التوازن التالية في الأمعاء:

فقدان البكتيريا المفيدة

نمو البكتيريا الضارة

خسارة إجمالية في تنوع بكتيريا الأمعاء

قد يساهم اختلال التوازن في القلق والاكتئاب.

الالتهاب

يمكن أن يؤثر ميكروبيوم الأمعاء أيضًا على الالتهاب ويساهم في حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي ترجع إلى عسر الهضم، وقد يؤدي تفاقم عدم الراحة في الجهاز الهضمي إلى القلق.

نظرًا لمسار الاتصال ثنائي الاتجاه بين الأمعاء والدماغ، فقد يؤثر الالتهاب في الأمعاء على وظائف الدماغ وقد يسبب أعراض القلق.

إنتاج النواقل العصبية

تزود الأمعاء العديد من نفس النواقل العصبية التي يوفرها الدماغ، وتوفر حوالي 95٪ من إجمالي السيروتونين في الجسم، وهو "هرمون السعادة" الذي يشارك في تنظيم الحالة المزاجية.

عندما يعاني الشخصي من خلل التوازن أو اختلال آخر، قد تنتج الأمعاء كمية أقل من هرمونات السعادة هذه، مما قد يساهم في ظهور أعراض القلق.

هل تزيد بعض الأطعمة من حدة القلق؟

قد تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المسببة للالتهابات، مثل الأطعمة السكرية والمصنعة للغاية، في تفاقم القلق وغيره من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الضيق والاكتئاب.

من المهم الحد من تناول للأطعمة الغنية بالسكر والمصنعة للغاية، مثل بعض الحلويات والوجبات الخفيفة المعبأة مسبقًا.

وهذا بالإضافة للإقلاع تمامًا من تناول الكحول والحد من الكافيين، حيث قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تفاقم القلق لدى بعض الأشخاص.

علاقة البريبايوتكس بالقلق وصحة الأمعاء

تزود البروبيوتكس الأمعاء ببكتيريا صحية، في حين أن البريبايوتكس هي غذاء لبكتيريا الأمعاء.

وتشير أحد المراجعات البحثية إلى دراسات قديمة تشير إلى أدلة قوية على فوائد البروبيوتكس والبريبايوتكس في علاج حالات مثل الاكتئاب والقلق.

لم تجد جميع الدراسات ارتباطًا إيجابيًا، لكن الباحثين يشجعون استخدام البروبيوتيك والبريبايوتكس لبعض حالات الصحة العقلية، حيث أن لها آثار جانبية أقل من الأدوية التقليدية. وقد تكون فعالة بنفس القدر.

إدارة القلق من خلال صحة الأمعاء

نظرًا للعلاقة بين الأمعاء والدماغ، فقد يستفيد الشخص من تغيير بعض جوانب نظامه الغذائي لتحسين أعراض القلق.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف: قد تساعد الألياف في تقليل أعراض القولون العصبي والقلق، وفقًا لأحد المراجعات البحثية، البروكلي والشوفان والتوت والموز خيارات مغذية.

أدرج أحماض أوميجا 3 الدهنية: وجدت الأبحاث تحسنًا في القلق أثناء اتباع نظام غذائي أعلى في أحماض أوميجا 3، فمن المهم محاولة تناول المزيد من الأفوكادو والسلمون أو التونة والزيوت النباتية.

ويمكن تجرب الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: بعض الأطعمة غنية بالبروبيوتيك، مما يساعد على موازنة ميكروبيوم الأمعاء مع البكتيريا الجيدة، الزبادي والأطعمة المخمرة هي خيارات غذائية.

إدارة التوتر: قد يساهم التوتر المزمن أيضًا في اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء مما يتسبب في تغيير بكتيريا الأمعاء للسموم والهرمونات التي تطلقها، وتشمل بعض تمارين تخفيف التوتر كتابة اليوميات وممارسة الرياضة والقراءة والتأمل.

قد يساعد تجربة أي من هذه الاستراتيجيات في الحفاظ على صحة الأمعاء والصحة العقلية.

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