خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر 5 أنواع من الجبن مقابل ارتفاع 2 آخرين.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها

«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 15 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 119.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 80 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 17 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 446.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 400 جنيه إلى 475 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 30.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 518.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 600 جنيه.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 13.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 257.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 230 جنيهًا إلى 290 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بجنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 133 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 150 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 14.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 145 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 80 جنيهًا إلى 175 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 15 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 318.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 518 جنيهًا.

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