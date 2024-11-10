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اقتصاد

تباين أسعار الجبن في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الجبن في الأسواق،
أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق،  حيث ارتفعت أسعار  4 أنواع من الجبن، فيما انخفضت أسعار نوعين واستقرار نوع آخر.

 

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

 «فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 16.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 133.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

 

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 31 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 463 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيه.

 

 انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 52.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 488.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 650 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 8 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 262.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 150 جنيهًا إلى 320 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

واستقرت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 128.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 70 جنيها إلى 180 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 151.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

 

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 45 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 273 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 85 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

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انخفاض 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

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