وكيل نقابة المهندسين: زيادة المعاش حق ومطلب طبيعي للمهندسين والنقابة تسعى لسرعة تحقيقه

أكد الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية بالإسكندرية، على حقوق المهندسين في طلب زيادة المعاش وأنه مطلب طبيعي للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن زيادة المعاشات من الموضوعات الملحة لدراستها سنويًا بلجنة المعاشات بصفة دورية وفق دراسات مرتبطة بالموارد والفائض، وهو ما يتم حاليا دراسته من خلال النقابة سعيًا لخدمة المهندسين شيوخ المهنة.

نقيب المهندسين: حقوق المهندسين فى زيادة المعاش مطلب طبيعى

كما أوضح ان حقوق المهندسين بصورة عامة دائمًا هي قصد التحقيق لكافة اعضاء المجلس الاعلى وهيئة المكتب ونقيب المهندسين، مؤكدا ان النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم في ظل الظروف الحالية.

نقيب المهندسين بالإسكندرية: زيادة المعاشات للمهندسين من الموضوعات الملحة لدراستها سنويًا بصفة دورية

يذكر أن الدكتور هشام سعودي تولى رئاسة لجنة المعاشات بالنقابة العامة فور توليه منصبه وكيل النقابة في يونيو ٢٠٢٣ وقد قام مجلس النقابة بزيادة المعاشات في أغسطس ٢٠٢٣ بزيادة ١٥٠ جنيها بعد موافقة المجلس الأعلي برئاسة المهندس طارق النبراوي على المقترح المقدم من لجنة المعاشات.

كما شهدت ايضا الجمعية العمومية في مارس الماضي زيادة أخرى بقيمة ٢٥٠ جنيها ليصل إلى ١٦٠٠ جنيه، وقد تشهد نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة زيادة أخرى في المعاشات.

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