للتعرف على المشروعات التطويرية، ميناء الإسكندرية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس الإدارة – أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي – رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك أثناء زيارتهم لميناء الإسكندرية للتعرف على المشروعات التطويرية والاستثمارية العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا بمينائي الإسكندرية والدخيلة باعتبارهم إنجازيا هندسيا وفنيا يتم على أرض مصر بأيدٍ مصرية.

كما شملت الزيارة التعرف على الإمكانيات التدريبية المتوفرة في الميناء والتي تخدم العملية التدريبية الخاصة بالأعمال الهندسية بتخصصاتها المختلفة وذلك في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ونقابة المهندسين الفرعية بالأسكندرية في النواحي التدريبية المختلفة.

هذا وقام الوفد يصاحبه المهندس أحمد البربري - مدير عام التدريب بميناء الأسكندرية والسادة المختصين بإجراء جولة ميدانية لتفقد عدد من التطويرات التي تشهدها ميناء الأسكندرية والتي شملت زيارة متحف الميناء التاريخي ومحطة الركاب البحرية والورش الرئيسية بالميناء ورصيف الخدمات البحرية ومعامل حماية البيئة ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

في ختام الزيارة فقد أشاد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإنجازات التي تتم بالميناء والأعمال الهندسية المتميزة التي تتم على أعلى مستوى فني وتقني واستعدادهم التام لتدعيم التعاون المشترك سواء من حيث تقديم الإستشارات الهندسية أو تبادل التدريب في ظل ما يوفره ميناء الأسكندرية من مجال واسع للتدريب الهندسي العملي على أرض الواقع.